برشلونة.. «التحدي الكبير» مع «النفس»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يزال برشلونة بقيادة المدرب هانزي فليك يملك القدرة على إنهاء الموسم مع كتابة التاريخ، رغم حسم لقب «الليجا»، عندما يحل ضيفاً على أتلتيك بلباو، الأحد، حيث لديه فرصة فريدة ليصبح أحد أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في تاريخ «البارسا».

ومع 171 هدفاً هذا الموسم، أصبح الفريق رابع أعلى فريق إحرازاً للأهداف في تاريخ النادي، لكنه على بعد هدفين من الوصول إلى المركز الثالث (2015-2016) وعلى بُعد 4 أهداف من معادلة المركز الثاني (2014-2015).

وفي الواقع، مع تبقي جولة، أصبح بالفعل رابع أعلى فريق تسجيلاً للأهداف في تاريخ النادي، برصيد 171 هدفاً، متعادلاً مع موسم 2016-2017، آخر موسم للويس إنريكي، وإذا سجل هدفين ضد بلباو، يصل فريق فليك إلى 173 هدفاً، معادلاً حصيلة برشلونة موسم 2015-2016، بقيادة لويس إنريكي أيضاً، وإذا نجح في تسجيل 4 أهداف أو أكثر، يصبح ثاني أعلى فريق تسجيلاً في تاريخ برشلونة، متجاوزاً ثلاثي ميسي ونيمار وسواريز، الذي وصل إلى 175 هدفاً في موسم 2014-2015.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم يظل بعيداً عن الرقم القياسي المطلق الذي يحمله برشلونة بقيادة تيتو فيلانوفا، والذي بلغ 190 هدفاً موسم 2011-2012، ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي قائمة الهدافين بإجمالي 40 هدفاً، يليه رافينيا بفارق ضئيل «34 هدفاً»، وفيران توريس «19 هدفاً»، ولامين يامال «18 هدفاً».

ويُضاف إلى تحدي أن يكون الفريق من أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في تاريخه، تحدي ليفاندوفسكي، الذي لا تزال فرصه في الفوز بجائزة الهداف ضئيلة، وبعد أن تصدر الترتيب بقبضة من حديد، أبعدته الإصابة، ليتفوق عليه كيليان مبابي الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 31 هدفاً متقدماً بفارق 7 أهداف عن ليفاندوفسكي، ولا يمكن إلا لمعجزة أن تُغير الوضع، وما يبدو أقرب إلى المتناول هو الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإسباني، وسجل ليفاندوفسكي حالياً 99 هدفاً، وربما يصل إلى هذا الرقم ويتجاوزه في سان ماميس.