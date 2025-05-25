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الرياضة

نجاح لافت لسباق «وان ران» الدولي للجري بالحديريات

نجاح لافت لسباق «وان ران» الدولي للجري بالحديريات
25 مايو 2025 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت بنجاح كبير فعاليات النسخة الثانية من سباق «وان ران» الدولي للجري، أحد أكبر سباقات نصف الماراثون في العالم، والذي أُقيم في جزيرة الحديريات، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي و«هيرو ليج»، وسط مشاركة أكثر من 3 آلاف عداء وعداء من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.
جاء الحدث في إطار التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتعزيز نمط الحياة الصحية، وتشجيع ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع، حيث وفّر السباق خيارات متعددة للمسافات شملت نصف ماراثون، 10 كيلومترات، 5 كيلومترات، وكيلو متر، ما أتاح المجال أمام المشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية لخوض التحدي في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية.
وانطلقت فعاليات السباق على المسار المخصص للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، الذي يُعد من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في العاصمة أبوظبي، ويتميز بإطلالته الفريدة، وبنيته التحتية المتطورة التي تعزز من تجربة المشاركين، وتوفر بيئة مثالية لممارسة الرياضة.
ويأتي تنظيم السباق انسجاماً مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى جعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، عبر تنظيم فعاليات مجتمعية ورياضية كبرى تتيح الفرصة للجميع للمشاركة الفاعلة، وتسهم في رفع الوعي بأهمية النشاط البدني، وتعزيز مؤشرات جودة الحياة في الإمارة.
وأعرب المشاركون في السباق عن سعادتهم بالتنظيم المتميز والمسار الممتع، مشيدين بالأجواء المشجعة التي سادت طوال الحدث، ومثمنين الجهود المبذولة من مختلف الجهات لإنجاح هذه الفعالية الرياضية البارزة.
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، بالمستوى العالي للتنظيم والمشاركة الجماهيرية الواسعة، وقال: «شكّلت النسخة الثانية من سباق (وان ران) في أبوظبي، محطة رياضية مهمة جمعت العديد من الرياضيين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط».
وأضاف: «نواصل في المجلس تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع، وتحقيق فوائد صحية ونفسية واجتماعية تسهم في تحسين جودة الحياة. كل الشكر للمشاركين، والداعمين، والمتطوعين الذين كان لهم الدور الأساسي في نجاح الحدث».
واختتم الحدث بتوزيع الميداليات على المشاركين الذين أكملوا السباق، وسط أجواء احتفالية وتغطية إعلامية محلية ودولية، عكست أهمية الحدث وحيويته على المستويين المحلي والعالمي.


 

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أبوظبي
الحديريات
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