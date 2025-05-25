مهرجان سباق دلما التاريخي يُتوِّج الفائزين في الدراجات والسباحة والجري



منطقة الظفرة (الاتحاد)



شهد مهرجان سباق دلما التاريخي منافسات الدراجات الهوائية، والجري «سيدات»، والسباحة «سيدات»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، في جزيرة دلما من 26 مايو إلى الأول من يونيو المقبل، وتقام أنشطته خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

توج الفائزين عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، وصلاح المرزوقي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من المسؤولين وهواة المنافسات الرياضية وجمهور المهرجان.

وجاءت نتائج سباق الدراجات الهوائية بفوز ماديسون بلاك بالمركز الأول لفئة السيدات، فيما حلت في المركز الثاني نيما جاند، وجاءت في المركز الثالث حصة علي.

وفي فئة الرجال، حاز المركز الأول عبدالله الزاهدي، والمركز الثاني كرم محمد التيناري، والمركز الثالث يوسف الحمادي. وفي فئة المواطنين، جاء في المركز الأول عبدالله الزاهدي، وفي المرتبة الثانية يوسف الحمادي، وفي المركز الثالث حسين الزعابي.

وفي سباق السباحة «سيدات»، حصلت على المركز الأول طرفة محمد الحمادي، وجاءت في المركز الثاني عفراء محمد الحمادي، وفي المركز الثالث ريان حسن الطيب.

وفي سباق الجري «سيدات»، جاءت في المركز الأول باندانا شارما بايسال، وفي المركز الثاني ميرة إسماعيل الحوسني، وفي المركز الثالث نورة أحمد بخيت الكتبي.

وتتواصل فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الثامن اليوم بعدد من المسابقات التراثية والرياضية والفعاليات المتنوعة.