بداية قوية لسابالينكا في «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)



استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة الأولى عالمياً، مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس على ملاعب رولان جاروس بقوة بفوزها السهل على الروسية كاميلا رخيموفا 6-1 و6-0 في الدور الأول.

واحتاجت سابالينكا الساعية إلى فك النحس الذي يلازمها في البطولة الفرنسية، حيث لم تتمكن من تجاوز نصف النهائي، إلى 70 دقيقة لتحقيق الفوز الثالث في ثلاث مواجهات أمام رخيموفا، والثاني في رولان جاروس بعد دور الـ32 في عام 2023.

وكسرت البيلاروسية إرسال منافستها الروسية مرتين في المجموعة الأولى في الشوطين الثاني والسادس، وانتهى في مصلحتها 6-1 في 25 دقيقة، قبل أن تكسب الثانية نظيفة في 34 دقيقة في طريقها إلى الفوز بتسعة أشواط متتالية.

بعد فوزها بدورة مدريد للألف نقطة في مايو ووصولها إلى ربع النهائي في روما، حيث خرجت على يد البطلة الأولمبية الصينية جنج تشينوين، تصل سابالينكا إلى باريس مع جرعة ثقة إضافية للتنافس على ملاعب ترابية تتطلب منها الكثير من الجهد.