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الرياضة

درع «دوري 23» حائر بين العين والوحدة

درع «دوري 23» حائر بين العين والوحدة
25 مايو 2025 17:31


معتصم عبدالله (أبوظبي)


تُختتم مساء الاثنين منافسات دوري المحترفين تحت 23 عاماً لموسم 2024-2025، بإقامة 5 مباريات ضمن «الجولة 26» والأخيرة، التي تشهد صراعاً محتدماً بين قطبي «الكلاسيكو»، العين والوحدة، لحسم هوية الفريق المتوَّج بدرع الموسم.
وتتجه الأنظار في ختام الجولة إلى مباراتي القمة، حيث يستضيف العين نظيره النصر على استاد هزاع بن زايد في الساعة السادسة والربع مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي الوحدة مع البطائح على استاد آل نهيان، ويملك الفريقان رصيداً متساوياً من النقاط «48 نقطة»، إلا أن «الزعيم» يتفوق في المواجهات المباشرة فاز 1-0 ذهاباً وتعادل 2-2 إياباً، ما يمنحه أفضلية التتويج، في حال تعادل النقاط بنهاية الجولة.
ويلتقي في بقية مباريات الجولة، تجمع بين شباب الأهلي والجزيرة، الوصل والشارقة، وخورفكان وعجمان، وتُقام جميعها في التوقيت نفسه.
يدخل العين الجولة الأخيرة رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز»، في مواجهة النصر صاحب المركز قبل الأخير «24 نقطة»، ويدرك أن حصد النقاط الثلاث يمنحه اللقب الثامن في تاريخه، من دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.
في المقابل، يُمنّي الوحدة النفس بتحقيق الفوز على البطائح «التاسع» بـ31 نقطة، على أمل تعثر العين، لينتزع «العنابي» لقبه الثاني في البطولة، بعد تتويجه الأول في موسم 2016-2017.
ويعتلي العين صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري تحت 23 «سابقاً تحت 21» ب7 ألقاب، آخرها في موسم 2018-2019، مقابل لقب وحيد للوحدة، وتشمل قائمة الأبطال أيضاً شباب الأهلي «3 ألقاب متتالية 2020-2023»، الجزيرة «2008-2009»، الشارقة «2015-2016»، النصر «2017-2018»، وكلباء «2023-2024».
ويمتد التنافس بين قطبي «الكلاسيكو» إلى سباق هداف الدوري، حيث يتصدر منصور المنهالي «الوحدة» القائمة برصيد 17 هدفاً، يليه جوسنا لولندو «العين» ولوكاس جويلهرم «دبا الحصن» برصيد 15 هدفاً لكل منهما.

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ترتيب الصدارة
1- العين «48 نقطة»
2- الوحدة «48 نقطة»
3- شباب الأهلي «44 نقطة»

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العين
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