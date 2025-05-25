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الرياضة

مريم كريم أفضل لاعبة في «قوى آسيا»

مريم كريم أفضل لاعبة في «قوى آسيا»
25 مايو 2025 18:11

جومي (الاتحاد)

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توّجت البطلة الإماراتية مريم كريم بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 عاماً، تقديراً لما قدمته من أداء متميز في بطولة آسيا لألعاب القوى لفئة الناشئين، حيث أظهرت موهبة واعدة ومستوى تنافسياً رفيعاً جعلها تتفوق على نخبة من أبرز لاعبات القارة، وأقيم حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى عام 2025، بمدينة جومي الكورية الجنوبية، وأكد الاتحاد أن التكريم يأتي تقديراً للتفاني، والالتزام، والأداء المتميز الذي قدمته اللاعبة خلال مشاركاتها القارية.
وقال الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى: «نشعر بفخر كبير لما حققته مريم كريم، التي تمثل نموذجاً مشرفاً للرياضية الإماراتية، والتكريم يؤكد أن أبناء وبنات الإمارات قادرون على المنافسة والتميّز على أعلى المستويات القارية والدولية، نبارك لها الإنجاز، ونتمنى لها مزيداً من النجاح في مسيرتها القادمة».
وعبّرت مريم كريم عن فخرها واعتزازها بالتكريم، مشيرة إلى أنه يشكل محطة فارقة في مسيرتها الرياضية، ودافعاً قوياً لحصد المزيد من الإنجازات، ورفع علَم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
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