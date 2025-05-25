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الرياضة

العين «نيولوك» في «مونديال 2025»

العين «نيولوك» في «مونديال 2025»
25 مايو 2025 18:14

 
العين (الاتحاد)

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أطلق نادي العين بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتتويج «الزعيم» بلقب دوري أبطال آسيا، الطاقم الرسمي للفريق في الموسم الجديد، والذي من المقرر أن يستهل به «الزعيم» مشواره في كأس العالم للأندية 2025، ويأتي القميص الجديد بثلاثة ألوان رائعة، وهي البنفسجي «الطقم الرسمي» والأبيض «الاحتياطي»، واللون التركوازي «الطقم الثالث».
حمل القميص في تصميمه تفاصيل بصرية عريقة مستوحاة من تراث مدينة العين، تعكس شموخ جبل حفيت، وسحر الواحات، وعبق القلاع التاريخية، في مزيج فني يجمع بين الحداثة والهوية الأصيلة، وحظي الإعلان عن الزي الجديد، عبر الموقع الرسمي للنادي ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بتفاعل واسع من جماهير العين التي عبّرت عن فخرها بالهوية البصرية الجديدة، وما تحمله من رمزية واعتزاز.

 

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