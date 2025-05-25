أتلتيكو مدريد ينهي الموسم بـ «الفوز الكبير»

مدريد (أ ف ب)

أنهى أتلتيكو مدريد موسمه بفوز كبير على مضيفه جيرونا 4-0 في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتظر رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الشوط الثاني لدك شباك جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، بأربعة أهداف كان نصيب مهاجمه الدولي النروجي ألكسندر سورلوث منها هاتريك في الدقائق 68 و90 و93، رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً في المركز الرابع على لائحة الهدافين، وسجل المدافع الفرنسي كليمان لانجليه الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وكانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة إلى الفريقين، إذ ضمن فريق العاصمة إنهاء الموسم في المركز الثالث، والفريق الكاتالوني بقاءه في الدرجة الأولى.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 76 نقطة مقابل 41 نقطة لجيرونا في المركز السادس عشر، لكنه مهدد بالتراجع إلى المركز السابع عشر في حال فوز أو تعادل إشبيلية مع مضيفه فياريال.