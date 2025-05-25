رونالدو.. الهلال أم الوداد؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تنطلق كأس العالم للأندية 15 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة، ويشارك فيها 32 فريقاً من جميع أنحاء العالم، وتجمع العديد من نجوم كرة القدم في العقد الماضي، ليو ميسي، لويس سواريز، كيليان مبابي، هاري كين، أنطوان جريزمان، وحتى سيرجيو راموس، ولكن اسماً واحداً يبرز في غيابه، وهو كريستيانو رونالدو، ولم ينجح النصر السعودي في التأهل، لذا لن يكون فريق اللاعب البرتغالي حاضراً في الحدث الأكثر ترقباً هذا العام.

ومع ذلك، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نافذة انتقالات استثنائية حتى تتمكن الأندية المشاركة من تعزيز تشكيلاتها، وأصبح استمرار حضور كريستيانو رونالدو في السعودية غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى، ولا أحد يجرؤ في الوقت الحالي على استبعاد إمكانية عثور اللاعب البرتغالي على نادٍ جديد للعب في كأس العالم للأندية التي طال انتظارها.

ومنذ انضمامه إلى النصر عام 2023، لم يُحرز النجم البرتغالي أي ألقاب، وحتى الآن لم يحقق سوى بطولة الأندية العربية، وهي بطولة غير رسمية لا تُقام بانتظام، وفي هذا الموسم، خرج الفريق من دوري أبطال آسيا مرة أخرى، وفشل بشكل كبير في الفوز بالدوري السعودي الذي حصده الاتحاد بقيادة كريم بنزيمة، وهما البطولتان الأكثر أهمية التي يطمح إليها النادي.

يُدرك اللاعب البرتغالي أن هذه فرصته الأخيرة لحضور كأس العالم للأندية، كما يعرف أهمية الحدث، إذ إن تفويته يُعرّض أحد أغلى أرقامه القياسية للخطر، ومن أهم أسباب رغبة رونالدو في المشاركة هو الدفاع عن لقب هداف البطولة.

ويُعد المهاجم البرتغالي اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف «7 أهداف» منذ أن أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية عام 2000، ولا يزال يتصدر هدافي البطولة حتى الآن، ومع ذلك يشارك في النسخة القادمة لاعبان قريبان من المنافسة، ليو ميسي ولويس سواريز ولكل منهما 5 أهداف.

إذا غادر رونالدو نادي النصر، فكل المؤشرات تُشير إلى انضمامه إلى فريق يُشارك في كأس العالم للأندية، ليواصل كتابة التاريخ ويزيد من أرقامه في البطولة، وينتهي عقد رونالدو مع النصر في 30 يونيو المقبل، لكن كأس العالم للأندية تنطلق 15 يونيو، ما يعني أن الأسطورة سيكون عليه التفاوض على إنهاء عقده مبكراً.

وكشفت تقارير صحافية سعودية عن وجود عرض من الهلال لضم رونالدو ولكن بشروط خاصة؛ حيث يمتد العقد لسنة واحدة، كما يتنازل «الدون» عن بعض الامتيازات التي يحصل عليها في النصر، وتم ربط انتقال رونالدو إلى أحد الأندية البرازيلية المشاركة في البطولة، فيما تعد البرازيل من أكثر الدول تمثيلاً في الحدث، حيث تشارك 4 فرق هي بوتافوجو، وفلومينينسي، وبالميراس، وفلامنجو.

وفي مقابلة مع صحيفة «دي تيليجراف» الهولندية، قال نور الدين أمرابط، الذي انضم إلى الوداد، مؤخراً للمشاركة في البطولة، أن اسم رونالدو من بين الأسماء التي يسعى الفريق المغربي لاستقطابها لتعزيز صفوفه في الحدث الكبير.