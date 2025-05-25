الشارقة يحصد المركزين الأول والثاني في «براعم اليد»



الشارقة (وام)



توج الشارقة بالمركزين الأول والثاني في بطولة مجلس الشارقة الرياضي لبراعم كرة اليد، عبر فريقيه «أ» و«ب»، فيما حل اتحاد كلباء في المركز الثالث، ونادي المدام رابعاً.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، مشاركة 170 لاعباً مثلوا 8 أندية هي مليحة، وخورفكان، والذيد، والبطائح، ودبا الحصن، بالإضافة إلى الفرق الأربعة المتوجة.

وأكد محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، أهمية البطولة في دعم الفئات السنية واكتشاف المواهب الواعدة، مشيداً بمستوى اللاعبين وتعاون الأندية المشاركة.

وأوضح الحصان أن المجلس الرياضي يحرص على تطوير مستويات اللاعبين تدريجياً، مشيراً إلى أن العناصر المتميزة ستمنح الفرصة للمشاركة في تجمعات ومعسكرات تدريبية دورية، بما يسهم في إعداد جيل مميز يدعم اللعبة مستقبلاً.