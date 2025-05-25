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الرياضة

ساوثهامبتون يعين مدرباً جديداً

ساوثهامبتون يعين مدرباً جديداً
25 مايو 2025 19:51

 
ساوثهامبتون (أ ب)

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ساوثهامبتون.. «السقوط 30»!


يغادر ساوثهامبتون بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحت قيادة فنية جديدة، بعد تعيين الإنجليزي ويل ستيل «32 عاماً» مديراً فنياً جديداً له، بعد أن أمضى المواسم الثلاثة الماضية في الدوري الفرنسي.
وأعلن ستيل رحيله عن فريق لانس الأسبوع الماضي، بعد أن قاد الفريق للمركز الثامن ببطولة الدوري الفرنسي، وسبق له تدريب فريق ريمس أيضاً.
ووقع ستيل عقداً لمدة ثلاث سنوات مع ساوثهامبتون، الذي هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، بعدما قبع في ذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويخوض الفريق الملقب بـ«القديسين» مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه أرسنال على ملعب «سانت ماري»، بالمرحلة الأخيرة للمسابقة.
وصرح ستيل: «أنا فخور ومتحمس للغاية لانضمامي إلى ساوثهامبتون، هناك إمكانات هائلة هنا، ولدينا فرصة رائعة لتحقيق إنجاز مميز».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ساوثهامبتون
أرسنال
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