فريتز يُصيب بايرن ميونيخ بـ «الألم»!



برلين (أ ب)



يبدو أن فلوريان فريتز، نجم باير ليفركوزن الألماني، رفض عرض الانضمام إلى بايرن ميونيخ من أجل الانتقال إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي.

وكان فريتز «22 عاماً»، والمرتبط بعقد حتى عام 2027 مع ليفركوزن، هدفاً لبايرن ميونخ للانتقال إليه، حيث دعا أولي هونيس، أحد كبار المسؤولين سابقاً وصاحب النفوذ داخل النادي البافاري، علناً إلى التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الألماني.

وسبق وأن ألمح ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، إلى إمكانية التعاقد مع فريتز وذلك حينما شرح قرار النادي بعدم تمديد عقد توماس مولر، قائلاً إن الجماهير ستتفهم ذلك حينما يتعرفون على هوية اللاعب الذي سينضم للفريق في الصيف.

لكن تقارير أكدت أن هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، قال للجماهير هذا الاسبوع إن إيبرل أخبره بتفضيل فريتز الانتقال إلى ليفربول.

وقال هاينر للجماهير في أحد التجمعات حسب صحيفة «أبند تسايتونج»: «لا يمكنني أن أقول كيف ستسير الأمور مع ليفركوزن».

وكان بايرن يأمل في أن يشكل الثنائي فريتز وجمال موسيالا، عصراً جديداً في تاريخ النادي. لكن رفض فريتز أثار الارتباك في خطة النادي البافاري في الصيف، وهو ما يمثل ضربة موجعة لنادٍ اعتاد تحقيق أهداف حيث يعرف عنه بقدرته على التعاقد مع أفضل اللاعبين في الأندية المنافسة في ألمانيا، حيث يعرض الكثير من الأموال وفرص للتتويج بالألقاب.