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الرياضة

نهضة بركان يُتوج بـ «الكونفيدرالية الأفريقية»

نهضة بركان يُتوج بـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
25 مايو 2025 20:07

 
دار السلام (د ب أ)

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تُوج نهضة بركان المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه سيمبا التنزاني، اليوم الأحد، في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين بالمغرب الأسبوع الماضي، انتهت بفوز نهضة بركان 2 - صفر، ليفوز الفريق المغربي 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022.
وبادر سيمبا بالتسجيل عن طريق جوشوا موتالي في الدقيقة 17، ثم لعب الفريق التنزاني بعشرة لاعبين عقب طرد يوسف كاجوما في الدقيقة 50، لحصوله على الإنذار الثاني.
واستغل نهضة بركان النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز سومايلا سيديبي هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وبات هذا اللقب هو الثاني لنهضة بركان هذا الموسم، عقب فوزه بلقب دوري المحترفين المغربي في وقت سابق للمرة الأولى، ليحجز مقعداً ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.
وتمكن بركان، الذي شارك في النهائي الخامس في البطولة، من معادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجاً بالكونفيدرالية، بالاشتراك مع الصفاقسي التونسي، معوضاً جماهيره عن خيبة الأمل التي لحقت بها، إثر خسارته نهائي النسخة الماضية للمسابقة أمام الزمالك المصري.
وبذلك، عزز المغرب صدراته لقائمة الدول الأكثر تتويجا بالكونفيدرالية برصيد 8 ألقاب، بعدما سبق للرجاء البيضاوي الفوز بالبطولة مرتين، في حين أحرز الفتح الرباطي والمغرب الفاسي والجيش الملكي، لقب البطولة مرة واحدة.
في المقابل، واصلت أندية تنزانيا إخفاقها في الفوز بالكونفيدرالية، حيث سبق ليانج أفريكانز أن وصل للدور النهائي لنسخة المسابقة عام 2023، لكنه لم يتمكن من حصد اللقب بخسارته أمام اتحاد الجزائر.
وضرب نهضة بركان موعداً في كأس السوبر الأفريقي مع الفائز من نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي. وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، انتهت بالتعادل 1- 1، ليتقدم الفريق المصري خطوة جيدة للغاية نحو التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
وبدأت المباراة بهجوم من جانب سيمبا، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، ليترجم أصحاب الأرض سيطرتهم على اللقاء، عقب تسجيل موتالي هدفا للفريق التنزاني في الدقيقة 17، وتابع موتالي تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن، مرت من مدافعي نهضة بركان بغرابة شديدة، لتصل إليه، وهو في وضع انفراد بالمرمى داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة دون مضايقة من أحد، داخل الشباك.
وبينما حاول سيمبا تسجيل هدف آخر من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز نهضة بركان، تلقى الفريق المضيف ضربة قوية عقب طرد لاعبه يوسف كاجوما في الدقيقة 50.
وقضى نهضة بركان على آمال سيمبا في تسجيل هدف ثان والدفع باللقاء للعب ركلات الترجيح، عقب تسجيل سومايلا سيديبي هدف التعادل للفريق المغربي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع. واستخلص سيديبي الكرة من دفاع سيمبا، ليسدد من داخل المنطقة، ويضعها على يسار حارس مرمى الفريق التنزاني لتهز الشباك وسط فرحة عارمة من لاعبي الفريق المغربي.

 

المغرب
نهضة بركان
الكونفدرالية الأفريقية
سيمبا التنزاني
دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز
صن داونز
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