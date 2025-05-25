الشارقة يحتفظ بـ«الوصافة» بـ «رباعية» أمام الوصل



علي معالي (الشارقة)



حافظ الشارقة على «الوصافة» في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بالفوز على الوصل 4-1، في «الجولة 26» والأخيرة، ليصل إلى 51 نقطة، وتوقف رصيد الوصل عند 46 نقطة في المركز الرابع، سجل أهداف «الملك» كايو لوكاس «هدفين» في الدقيقتين 53 و65 ولوان بيريرا في الدقيقة 56، وعثمان كمارا في الدقيقة 84، وجاء هدف «الإمبراطور» بـ «النيران الصديقة»، عندما هز شاهين عبدالرحمن مدافع الشارقة شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 68.

سيطر الوصل على معظم فترات الشوط الأول، من دون خطر على مرمى الشارقة الذي لجأ إلي تهدئة اللعب، لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل من دون أهداف.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني طرد سالم العزيزي لاعب الوصل، واحتساب ضربة جزاء، نتيجة دفع لوان بيريرا، ليسجل منها كايو لوكاس هدف التقدم للشارقة في الدقيقة 53، وينجح كايو لوكاس في أن إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 56 بتمريرة من فراس بالعربي، وأضاف لوان بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 65، ونجح الوصل في تقليص الفارق بهدف شاهين عبدالرحمن بالخطأ في الدقيقة 68، ويؤكد كمارا تفوق «الملك» بالهدف الرابع في الدقيقة 84، وعقب نهاية المباراة احتفل لاعبو جماهير الشارقة بالمدرب كوزمين في ظهوره الأخير مع الفريق، وانتقاله إلى تدريب المنتخب الوطني الأول.