شتوتجارت يحتفل مع جماهيره بكأس ألمانيا



شتوتجارت (د ب أ)



عاد نادي شتوتجارت إلى المدينة، حيث يحتفل مع الجماهير بفوزه بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم.

وفاز شتوتجارت على أرمينيا بيلفيلد (درجة ثالثة) 4-2 في الملعب الأولمبي في برلين، ليحقق لقبه الأول في البطولات الكبرى منذ عام 2007 (فاز بالدوري)، وهي بطولة الكأس الأولى منذ نسخة عام 1997.

وبعد وصول الطائرة إلى المدينة، وقف المدرب سيباستيان هونيس وقائد الفريق أكتان كارازور مع زملائه، ليتم التقاط صور لهم مع الكأس إلى جانب طاقم الطائرة والموظفين في المطار.

وتوجه الفريق إلى مبنى البلدية، حيث استقبلهم فرانك نوبر، عمدة المدينة، والذي وضع أسماء اللاعبين في السجل الذهبي للمدينة، ومن المقرر تنظيم استعراض وحفل كبير في وسط المدينة في وقت لاحق.