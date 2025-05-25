الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شتوتجارت يحتفل مع جماهيره بكأس ألمانيا

شتوتجارت يحتفل مع جماهيره بكأس ألمانيا
25 مايو 2025 21:20

 
شتوتجارت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الاقتصاد» تناقش فرص التعاون مع قادة الأعمال في ألمانيا وأوروبا
شتوتجارت يعوض إحباط «البوندسليجا» بلقب الكأس


عاد نادي شتوتجارت إلى المدينة، حيث يحتفل مع الجماهير بفوزه بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم.
وفاز شتوتجارت على أرمينيا بيلفيلد (درجة ثالثة) 4-2 في الملعب الأولمبي في برلين، ليحقق لقبه الأول في البطولات الكبرى منذ عام 2007 (فاز بالدوري)، وهي بطولة الكأس الأولى منذ نسخة عام 1997.
وبعد وصول الطائرة إلى المدينة، وقف المدرب سيباستيان هونيس وقائد الفريق أكتان كارازور مع زملائه، ليتم التقاط صور لهم مع الكأس إلى جانب طاقم الطائرة والموظفين في المطار.
وتوجه الفريق إلى مبنى البلدية، حيث استقبلهم فرانك نوبر، عمدة المدينة، والذي وضع أسماء اللاعبين في السجل الذهبي للمدينة، ومن المقرر تنظيم استعراض وحفل كبير في وسط المدينة في وقت لاحق.

ألمانيا
كأس ألمانيا
شتوتجارت
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©