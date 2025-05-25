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الرياضة

مانشستر سيتي يتأهل إلى «أبطال أوروبا»

مانشستر سيتي يتأهل إلى «أبطال أوروبا»
25 مايو 2025 21:30

 
لندن (رويترز)

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اختتم مانشستر سيتي موسمه المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-صفر على فولهام.
بهذا الفوز، احتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة من 38 مباراة، وهي المرة الأولى التي ينهي فيها الموسم خارج أول مركزين منذ موسم 2016-2017، أما فولهام، تراجع إلى المركز 12 برصيد 48 نقطة.
وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 21 عندما حول بيرند لينو حارس مرمى فولهام الكرة باتجاه إيلكاي جوندوجان الذي وضعها بطريقة بهلوانية داخل الشباك بعد اصطدامها بالعارضة.
وضاعف السيتي تقدمه عندما ارتكب ساسا لوكيتش خطأ ضد جوندوجان داخل منطقة الجزاء حصل السيتي على إثرها على ركلة جزاء سجلها إرلينج هالاند محرزاً هدفه 22 في الدوري هذا الموسم، وشارك كيفن دي بروين بديلاً في الدقائق الخمس الأخيرة في مباراته الأخيرة مع الفريق.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
فولهام
إيرلينج هالاند
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