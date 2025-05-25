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الرياضة

مانشستر يونايتد يقتل حلم أستون فيلا!

مانشستر يونايتد يقتل حلم أستون فيلا!
25 مايو 2025 21:41

 
مانشستر (رويترز)

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اختتم مانشستر يونايتد موسمه المخيب للآمال بفوزه 2-صفر على أستون فيلا، في اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحرم الزوار من الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا.
سيطر اليونايتد بشكل مفاجئ على الشوط الأول ضد فريق ينافس على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، وعزز أصحاب الأرض موقفهم بعد طرد حارس مرمى فيلا إميليانو مارتينيز قبل نهاية الشوط الأول.
وعكس سير اللعب، بدا أن مورجان روجرز سيسجل هدفاً حاسماً لأستون فيلا قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة، لكن الحكم توماس برامال قرر أن اللاعب ارتكب خطأ ضد حارس مرمى يونايتد ألتاي بايندير قبل أن يسدد في المرمى.
وتفاقمت حالة الغضب في صفوف فيلا بعد أن سجل أماد ديالو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، قبل أن يسجل كريستيان إريكسن هدف الفوز من ركلة جزاء ليضمن اليونايتد احتلال المركز الخامس عشر، بينما اكتفى فيلا بالمركز السادس ليحصل على مقعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. 

الدوري الإنجليزي
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مانشستر يونايتد
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