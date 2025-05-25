«الغياب» يضع جارناتشو في «دائرة الشك»!



لندن (د ب أ)



غاب اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو بشكل ملحوظ عن قائمة مانشستر يونايتد للمباراة الأخيرة في موسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكن مدربه البرتغالي روبين أموريم قلل من شأن الأحاديث حول مغادرة اللاعب للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الجناح البالغ من العمر 20 عاماً، أبدى إعجابه بمنشور لشقيقه روبرتو عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام» عبر فيها عن غضبه من دخول شقيقه بديلاً في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام توتنهام صفر-1 في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.

ولم يبد اللاعب الأرجنتيني التزاماً بشأن مستقبله في مانشستر يونايتد، وذكرت تقارير أن أموريم أخبر اللاعب الشاب، خلال الأيام التي أعقبت خسارة الفريق في بلباو، إنه سيسمح له بالرحيل هذا الصيف. وجذب اللاعب الدولي الأرجنتيني اهتمام ناديي نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية، وتم استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة أستون فيلا في آخر مباريات الموسم.

وبسؤال أموريم حول ما إذا كان جارناتشو قد خاض آخر مباراة له بقميص الفريق بالفعل، قال المدرب البرتغالي في تصريحات لقناة «تي إن تي»:«لا جارناتشو لاعب في مانشستر يونايتد لكنه ليس في القائمة اليوم، غير أنه سيواصل مسيرته لاعباً للفريق».

ولم يتواجد جارناتشو في القائمة لكن أموريم يتوقع أن يكون اللاعب الأرجنتيني حاضراً في طائرة الفريق التي اليوم الأحد، تتوجه إلى ماليزيا، لخوض مباراة ودية قبل فترة الاستعداد للموسم الجديد، ثم بعد ذلك إلى هونج كونج لخوض مباراة ودية أخرى.