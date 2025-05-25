تشيلسي يعود إلى دوري أبطال أوروبا



نوتنجهام (رويترز)



سجل ليفي كولويل لاعب تشيلسي هدفاً في الشوط الثاني، ليقود فريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في ثلاثة مواسم بفوز مثير 1-صفر على نوتنجهام فورست في الجولة الأخيرة الحاسمة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتل فريق المدرب إنزو ماريسكا المركز الرابع في الترتيب برصيد 69 نقطة في الصراع المزدحم على التأهل للمسابقة الأعرق للأندية في أوروبا، بينما اكتفى فورست، الذي كان يحلم بالتأهل لدوري الأبطال في أحد أفضل مواسمه منذ عقود، بالمركز السابع برصيد 65 نقطة.

ومنح كولويل التقدم لتشيلسي في مباراة قوية على ملعب سيتي جراوند في الدقيقة 50 عندما واجه نيكولاس وليامز مدافع فورست صعوبة في إبعاد الكرة برأسه ليستغل بيدرو نيتو الموقف ويمرر لمدافع إنجلترا الذي سجل في المرمى الخالي وسط احتفالات جماهير تشيلسي خلف مرمى الحارس ماتز سيلس.

ورغم أن الهدف بدا وكأنه صعق فورست، إلا أن موسمه سيُعتبر ناجحاً، إذ توقع الكثيرون أن يصارع على البقاء مجدداً قبل أن يتحول مستوى الفريق الذي كان ضمن المراكز الخمسة الأولى لمعظم الموسم.