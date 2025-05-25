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الرياضة

«الأبيض» في المجموعة الثالثة بكأس العرب

«الأبيض» في المجموعة الثالثة بكأس العرب
25 مايو 2025 22:17

 
أبوظبي (الاتحاد)


أسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات في كرة القدم المقررة بين 1 و18 ديسمبر المقبل في الدوحة عن وقوع منتخبنا الأول مع مصر والأردن والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا، ضمن المجموعة الثالثة القوية.
في المقابل، جاءت المجموعة الرابعة قوية أيضاً بضمها الجزائر حاملة اللقب والعراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، إضافة إلى الفائز من مباراة لبنان والسودان.
وجاءت قطر المضيفة إلى جانب تونس وصيفة النسخة الماضية والفائز بين سوريا وجنوب السودان والفائز بين فلسطين وليبيا.
أما المجموعة الثانية أوقعت المغرب رفقة السعودية، إضافة إلى الفائز بين عمُان والصومال، والفائز بين اليمن وجزر القمر.
وقسمت المنتخبات على أربعة مستويات جاءت قطر المضيفة والجزائر حاملة اللقب ومصر والمغرب في المستوى الأول، والثاني تونس وصيفة النسخة الماضية والسعودية والعراق والأردن، أما الثالث فعُرف منه الإمارات فقط، بانتظار تحديد المنتخبات الباقية، والرابع أيضاً.
وتُحسم هوية المنتخبات السبعة من التصفيات التي ستجرى بنظام المباراة الواحدة في 25 و26 نوفمبر في الدوحة.

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المجموعات
الأولى: قطر، تونس، الفائز بين سوريا وجنوب السودان، الفائز بين فلسطين وليبيا.
الثانية: المغرب، السعودية، الفائز بين عُمان والصومال، والفائز بين اليمن وجزر القمر.
الثالثة: الإمارات، مصر، الأردن، والفائز بين الكويت وموريتانيا
الرابعة: الجزائر، العراق، الفائز بين البحرين وجيبوتي، والفائز بين لبنان والسودان.

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