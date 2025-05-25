الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساوثهامبتون.. «السقوط 30»!

ساوثهامبتون.. «السقوط 30»!
25 مايو 2025 22:21

 
ساوثهامبتون (رويترز)

أخبار ذات صلة
فارق النقاط بين البطل والوصيف.. إنجاز «سيتي» يصمد في وجه ليفربول
تشيلسي يعود إلى دوري أبطال أوروبا


أصبح ساوثامبتون، الذي هبط بالفعل، أول فريق يخسر 30 مرة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته 2-1 أمام ضيفه أرسنال في المباراة الختامية للموسم على ملعب سانت ماري.
وحسم أرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة توالياً، إذ أنهى الموسم متأخراً بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل، بينما ظل ساوثهامبتون متذيلاً للترتيب.
وحسم البديل مارتن أوديجارد الفوز لأرسنال بتسديدة قوية في الدقيقة 89 بعد أن ألغى روس ستيوارت، مهاجم صاحب الأرض، هدف التقدم للفريق الزائر.
وافتتح كيران تيرني التسجيل في الدقيقة 43، مختتما ظهوره الأخير مع أرسنال بطريقة رائعة، إذ سدد في مرمى آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون بعد تمريرة عرضية من بن وايت. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ساوثهامبتون
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©