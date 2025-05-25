ساوثهامبتون.. «السقوط 30»!



ساوثهامبتون (رويترز)



أصبح ساوثامبتون، الذي هبط بالفعل، أول فريق يخسر 30 مرة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته 2-1 أمام ضيفه أرسنال في المباراة الختامية للموسم على ملعب سانت ماري.

وحسم أرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة توالياً، إذ أنهى الموسم متأخراً بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل، بينما ظل ساوثهامبتون متذيلاً للترتيب.

وحسم البديل مارتن أوديجارد الفوز لأرسنال بتسديدة قوية في الدقيقة 89 بعد أن ألغى روس ستيوارت، مهاجم صاحب الأرض، هدف التقدم للفريق الزائر.

وافتتح كيران تيرني التسجيل في الدقيقة 43، مختتما ظهوره الأخير مع أرسنال بطريقة رائعة، إذ سدد في مرمى آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون بعد تمريرة عرضية من بن وايت.