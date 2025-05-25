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الرياضة

عجمان يستعرض بـ «رباعية»

عجمان يستعرض بـ «رباعية»
25 مايو 2025 22:26

معتصم عبدالله (عجمان)

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تغلّب عجمان على ضيفه خورفكان 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة 26» والأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليُنهي «البرتقالي» مشواره في الدوري بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة، فيما بقي «النسور» في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.
وغابت الأهداف عن الشوط الأول، قبل أن يشهد الشوط الثاني تسجيل 5 أهداف، حيث سجل لـ«البرتقالي» كل من وليد أزارو في الدقيقة 47، وإسماعيل مؤمن «هدفين» في الدقيقتين 72 و75، وجونيور فيلمنجز في الدقيقة 79، فيما أحرز إيلتون فيلبي هدف خورفكان في الدقيقة 51.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
خورفكان
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