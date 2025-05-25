منتخب الناشئين في مجموعة السنغال وكرواتيا وكوستاريكا بـ «مونديال 2025»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، التي سُحبت في العاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثالثة، إلى جانب السنغال، كرواتيا، وكوستاريكا.

وتُقام النهائيات من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، من بينها 6 منتخبات عربية هي الإمارات، قطر «المضيف»، السعودية، مصر، المغرب، وتونس، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 32، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.

وتشهد النسخة المرتقبة إقامة 104 مباريات على مدى 25 يوماً، في أول نسخة تُقام بنظام موسع، حيث تحتضن قطر البطولة لخمس نسخ متتالية حتى عام 2029.

ضمت المجموعة الأولى قطر، إيطاليا، جنوب أفريقيا، بوليفيا والثانية اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال، والثالثة السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات، والرابعة الأرجنتين، بلجيكا، تونس، فيجي، والخامسة، إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر، والسادسة، المكسيك، كوريا الجنوبية، كوت ديفوار، سويسرا، والسابعة، ألمانيا، كولومبيا، كوريا الشمالية، السلفادور، والثامنة البرازيل، هندوراس، إندونيسيا، زامبيا، والتاسعة الولايات المتحدة، بوركينا فاسو، طاجيكستان، التشيك، والعاشرة باراجواي، أوزبكستان، بنما، إيرلندا الشمالية، والحادية عشرة فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا، والثانية عشرة مالي، نيوزيلندا، النمسا، السعودية.