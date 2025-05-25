برعاية حمدان بن زايد.. سباق مهرجان دلما التاريخي يرسم «اللوحة الثامنة»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم سباق دلما التاريخي الثامن للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن فعاليات «النسخة الثامنة» لمهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يُقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 110 محامل من مختلف إمارات الدولة، على متنها أكثر من 3000 بحار.

ينطلق السباق من جزيرة دلما التاريخية مروراً بجزر، صير بني ياس، غشة، أم الكركم، الفطاير، البزم، الفيي، مروح، وجنانة، وصولاً إلى نقطة النهاية على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة، حيث يتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بعد رحلة بحرية تراثية تمتد لأكثر من 68 ميلاً بحرياً، بما يصل إلى 125 كيلومتراً، تحاكي مسارات الإبحار القديمة التي ارتبطت بالتاريخ البحري لأهل الإمارات، في ظل الزخم المتواصل الذي يصاحب السباق في كل دورة، والدعم الكبير الذي يحظى به من القيادة الرشيدة.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للسباق الذي يعد الأطول والأغلى والأقوى في المنطقة والدولة، نحو 30 مليون درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون و300 ألف درهم، وسيارة، وينال صاحب المركز الثاني مليون درهم، وسيارة، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 800 ألف درهم وسيارة، وتتوزع بقية الجوائز على الفائزين الآخرين في مراكز متقدمة أخرى.

ويدافع المحمل «حشيم 199» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي، عن اللقب الذي فاز به في سباق الدورة السابعة العام الماضي، الذي شهد مشاركة 122 محملاً.

وشهدت عمليات التسجيل للمشاركة في السباق، إقبالاً واسعاً، حيث حرص الملاك والنواخذة على تسجيل محاملهم مبكراً عبر الموقع الإلكتروني لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والوقوف على الترتيبات المطلوبة لتأكيد المشاركة، وفق اللوائح والقوانين والضوابط الخاصة بالحدث.

واستقبلت اللجنة المنظمة، وفق الترتيبات الفنية واللوجستية، المحامل المشاركة لدى وصولها إلى جزيرة دلما، وتم إجراء الفحص الفني، والتأكيد على توافر متطلبات سلامة المشاركين، كما أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً حافلاً لتتويج الفائزين.

وفي إطار مبادرة مجتمعية تقدمت بها اللجنة المنظمة لدعم المتسابقين، تم تقديم 2000 درهم مصروفات مشتريات من جمعية جزيرة دلما «مير» لكل محمل مشارك في السباق.

ويكتسب السباق احتفالية بتراث الأجداد والآباء، ويبرز القيم التي ارتبطت بحياة البحر، من خلال مشاركة نخبة النواخذة والبحارة من مختلف الأجيال، وسط تجهيزات تنظيمية متكاملة تضمن أعلى معايير السلامة والتوثيق والاحترافية، بما يعكس الالتزام بالحفاظ على التراث البحري وتعزيز الهوية الوطنية.

وفازت 6 محامل بألقاب النسخ السبع التي أقيمت، ويتصدرها «زلزال» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي الذي حصد لقبي النسختين الثالثة عام 2019، والخامسة عام 2022.

وحصلت 5 محامل على اللقب مرة واحدة في النسخ الأخرى، حيث نال «العاصفة» لمالكه النوخذة عمر عبدالله المرزوقي لقب النسخة الأولى عام 2017، وحصد «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، لقب النسخة الثانية عام 2018، وفاز «نمران» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي، بلقب النسخة الرابعة عام 2021، فيما تُوج «زيوريخ» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب النسخة السادسة عام 2023، بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي، وتوج «حشيم» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، بلقب النسخة السابعة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الأول من يونيو المقبل، والذي تضمن 49 مسابقة متنوعة، وغيرها من الأنشطة التراثية والتعليمية والترفيهية.

«الناموس» لـ «التبر» في سباق التجديف

أقيمت أمس الأول منافسات الشوط النهائي لسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي حمل اسم «حصباة دلما»، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي.

توَّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في السباق الذي جاءت نتائجه معلنة فوز القارب «التبر»، لمالكه اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، بناموس السباق، بقيادة النوخذة والسكوني حمد بن سالم بن حميد البحري، وحل في المركز الثاني القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، فيما جاء ثالثاً القارب «الرمس» لمالكه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني فواز محمد علي الحكلي الشحي.

حضر التتويج، راشد خادم الرميثي، مدير مهرجان سباق دلما التاريخي، وعدد من المسؤولين والنواخذة والبحارة وهواة السباقات البحرية التراثية.

وجرى السباق لمسافة 4 أميال بحرية، بمشاركة 204 بحارة على 12 قارباً يمثلون الثلاثة الأوائل المتأهلين من كل شوط في السباقات التمهيدية التي جرت الجمعة، وحصل الفائز الأول على جائزة 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، وتوزعت الجوائز حتى المركز الثاني عشر.