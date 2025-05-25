كوزمين يختار 27 لاعباً في قائمة «الأبيض»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة الروماني كوزمين قائمة «الأبيض»، الذي يستعد لمباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان، في ختام المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026» يومي 5 و10 يونيو المقبل على الترتيب.

ويدخل «الأبيض» معسكراً مغلقاً اعتباراً من الثلاثاء في دبي، وضمت القائمة 27 لاعباً، وتجرى التدريبات اليومية في استاد زعبيل بدبي وتستمر 5 أيام، قبل أن ينتقل المنتخب إلى أبوظبي بداية من أول يونيو المقبل، حيث يدخل معسكراً مغلقاً بتدريبات يومية على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حتى موعد اللقاء الأول أمام أوزبكستان على ستاد آل نهيان 5 يونيو.

وأعاد كوزمين عدداً من اللاعبين إلى التشكيلة بعد طول غياب، خاصة ماجد حسن لاعب وسط الشارقة، بالإضافة إلى زميله محمد عبد الباسط، كما شهدت القائمة عودة علي صالح وعبد الرحمن صالح لاعبي الوصل.

وضمت قائمة المنتخب في حراسة المرمى خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، وفي الدفاع، لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر.

وفي الوسط، يحيى نادر، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما، عبد الله حمد، محمد عبد الباسط، علي صالح، ماجد حسن، لوان بيريرا، وفي الهجوم، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، جونيور نيداي، كايو كانيدو.