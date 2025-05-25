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الرياضة

«الفرسان».. احتفالية «اللقب التاسع» لـ «أدنوك للمحترفين»

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يتسلم درع الدوري بحضور سلطان الجابر وعبدالله الجنيبي (تصوير: مصطفى رضا)
26 مايو 2025 01:33

مراد المصري (أبوظبي)
تسلم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، درع «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وذلك عقب المباراة التي تفوق فيها «الفرسان» على الجزيرة 2-1، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، لينهي الفريق الذي حصد لقبة التاسع، البطولة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، و«فخر أبوظبي» في المركز السابع وله 37 نقطة، تقدم الجزيرة بهدف برونو في الدقيقة الخامسة، وعاد شباب الأهلي بهدفي لوكا من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ومؤنس دبور في الدقيقة 62.

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وحصد الوحدة المركز الثالث والمؤهل إلى «أبطال آسيا للنخبة»، بعد فوزه على البطائح 3-1، ورفع «العنابي» رصيده إلى 48 نقطة، فيما يملك البطائح 27 نقطة في المركز الــ11. جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الأول، وسجل للوحدة، أحمد نور الله «هدفين» في الدقيقتين 12 و43 وعمر خربين، من ضربة جزاء في الدقيقة 21، فيما أحرز ألفارو دي أولفييرا هدف البطائح في الدقيقة 23. وحافظ الشارقة على «الوصافة» بالفوز على الوصل 4-1، ليصل إلى 51 نقطة، وتوقف رصيد الوصل عند 46 نقطة في المركز الرابع، ويتأهل للمشاركة في «دوري أبطال آسيا 2». وتغلّب عجمان على ضيفه خورفكان 4-1، ليُنهي «البرتقالي» مشواره في الدوري بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة، فيما بقي «النسور» في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

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