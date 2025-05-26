الدوري الإيطالي.. يوفنتوس إلى «الأبطال» وحرمان لاتسيو من المشاركة القارية

روما (رويترز)

سجل مانويل لوكاتيلي هدفاً من ركلة جزاء ليقود يوفنتوس للفوز 3-2 على مضيفه فينيتسيا، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليضمن لفريقه مقعداً في دوري أبطال أوروبا، بينما هبط أصحاب الأرض برفقة إمبولي الذي خسر 2-1 أمام ضيفه هيلاس فيرونا. وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز الرابع في الترتيب برصيد 70 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة أمام روما صاحب المركز الخامس، الذي سيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي رغم فوزه 2-صفر على تورينو. وأنهى فينيتسيا الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 29 نقطة، بينما احتل إمبولي المركز 18 برصيد 31 نقطة.كان فينيتسيا في حاجة للفوز ليبقي على فرصه الضئيلة في تجنب الهبوط، في حين احتاج يوفنتوس أيضاً للفوز لضمان المركز الرابع، وكانت المباراة على قدر التوقعات الدرامية. وبدأ فينيتسيا المباراة بطريقة مثالية إذ افتتح دانييل فيلا التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة مباشرة قوية، بعدما تبادل ريدجيسيانو هابس الكرة مع ميكائيل إليرتسون. وكان ملعب بير لويجي بينزو الممتلئ عن آخره يحتفل بالهدف، عندما أطلق ألبرتو كوستا تسديدة قوية في مرمى فينيتسيا بعد ثلاث دقائق، لكن الهدف ألغي بداعي لمسة اليد. ولعب أندريا كامبياسو رمية تماس باغتت دفاع فينيتسيا ووصلت الكرة إلى زميله كينان يلديز، الذي أدرك التعادل من تسديدة منخفضة. ثم وضع راندال كولو مواني يوفنتوس في المقدمة بعدها بست دقائق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الزائر. وعادل ريدشيانو هابس النتيجة لفينيتسيا بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن ركلة جزاء لوكاتيلي قبل 17 دقيقة من النهاية، أنهت آمال الفريق صاحب الأرض في البقاء في دوري الأضواء. ولكن النتائج في المباريات الأخرى تعني أن حتى الفوز لم يكن لينقذ الفريق. وابتعد هيلاس فيرونا عن شبح الهبوط بفوزه على إمبولي، ليحتل المركز 14، بينما فاز ليتشي 1-صفر على لاتسيو ليحتل المركز 17 في الترتيب، متقدماً بثلاث نقاط على إمبولي. ووضع لاسانا كولوبالي فريق ليتشي في المقدمة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، ثم طُرد الثنائي سانتياجو بييروتي وأنتي ريبيتش في الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول، لكنه صمد بتسعة لاعبين وحقق الفوز الذي حرم لاتسيو من المشاركة في المسابقات القارية. وبفوز فيورنتينا خارج أرضه على أودينيزي بنتيجة 3-2، احتل الفريق المركز السادس ما ضمن له مكانا في دوري المؤتمر، بعدما تساوى في النقاط مع لاتسيو ولكل منهما 65 نقطة، وتفوق عليه في المواجهات المباشرة.