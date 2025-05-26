«الفرعون» صلاح يصنع التاريخ في البريميرليج بأرقام قياسية فريدة

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ينهي الموسم بأكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وسجّل صلاح هدفه التاسع والعشرين هذا الموسم في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي انتهت أمس بالتعادل 1-1، وأنهى الموسم بفارق 6 أهداف عن ثاني أفضل هداف، ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل. وللمرة الرابعة ينهي صلاح الموسم متصدراً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم أسطورة أرسنال تييري هنري في عدد مرات الفوز بالحذاء الذهبي، بعدما أنهى الموسم بـ 18 تمريرة حاسمة، متفوقاً بـ 6 تمريرات حاسمة على ثاني أفضل لاعب، جاكوب مورفي، لاعب نيوكاسل. وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بجائزة الحذاء الذهبي وصانع الألعاب مرتين، حيث فعل ذلك أيضاً في موسم 2021/22، عندما سجل 23 هدفاً وصنع 13، وفاز لاعب واحد فقط بالجائزتين معاً من قبل، وهو هاري كين وذلك في موسم 2020/2021 مع توتنهام، مسجلًا 23 هدفاً ومساهماً في 14، كما أنهى آندي كول، مع نيوكاسل يونايتد في 1993/1994، وجيمي فلويد هاسلبانك، مع ليدز يونايتد في 1998/1999، الموسم كأفضل هداف وصانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جائزة صانع الألعاب لم يتم تقديمها إلا في 2017/18. تم التصويت على فوز صلاح كأفضل لاعب في الموسم يوم السبت، ليصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يفوز بالجائزة في موسمين مختلفين، بعد تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين، وبهدفه في مرمى كريستال بالاس في اليوم الأخير، عادل صلاح أيضاً الرقم القياسي لموسم واحد لأكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة من قبل لاعب، والمسجل باسم آلان شيرار وآندي كول، اللذين ساهم كل منهما بـ 47 هدفاً، في موسمي 1994/1995 و1993/1994 على التوالي، وكلاهما كان موسماً من 42 مباراة. ولم يتمكن صلاح من معادلة أو تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، حيث سجل تييري هنري لاعب أرسنال (2002/2003) وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي (2019/2020) رقمًا قياسيًا قدره 20 تمريرة حاسمة، قدّم صلاح 18 تمريرة حاسمة في موسم 2024/2025، بفارق تمريرة واحدة خلف لاعب الوسط مسعود أوزيل ، الذي صنع 19 هدفاً لأرسنال في موسم 2015/2016.