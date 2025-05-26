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الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يتألق في فعاليات «اليورو ليج للسلة»

«الأولمبياد الخاص» يتألق في فعاليات «اليورو ليج للسلة»
26 مايو 2025 16:30

أبوظبي (الاتحاد)

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ترك الأولمبياد الخاص الإماراتي بصمة قوية وملهمة خلال اليوم الختامي من نهائيات "اليورو ليج " لكرة السلة، التي أقيمت في مبادلة أرينا، في احتفال استثنائي بالرياضة والدمج والوحدة في قلب العاصمة أبوظبي، حيث شارك لاعبو ومدربو الأولمبياد الخاص الإماراتي في ورشة تدريبية موحدة بكرة السلة إلى جانب نجوم "اليورو ليج"، لتجمع الفعالية لاعبين من مختلف القدرات، وتجسد روح العمل الجماعي والتمكين والشمولية من خلال الرياضة. قدم كل من عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب، وعلي بن سميدع، لاعب الأولمبياد الخاص الإماراتي، جلسة حوارية وورشة عمل ملهمة، شاركا خلالها قصصاً وتجارب شخصية من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019، وتم تسليط الضوء على الإرث الكبير الذي تركته هذه الألعاب في تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم. وعكست هاتان الفعاليتان في مبادلة أرينا الريادة الإماراتية في مجال الرياضات الدامجة، وألهمتا الحضور للانضمام إلى حركة عالمية نحو عالم أكثر وحدة وشمولية، لتستحق نهائيات اليورو ليج في أبوظبي أن تكون أكثر من مجرد بطولة.

الأولمبياد الخاص الإماراتي
كرة السلة
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