سائق مرسيدس يطالب بإلغاء سباق جائزة موناكو للفورمولا 1

موناكو(د ب أ)

قال البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس إن إحساس الفشل راوده، عندما تعمد قطع المنعطف المتعرج في سباق جائزة موناكو الكبرى لفورمولا 1، مضيفاً أنه يجب التفكير في إلغاء هذا السباق بعد فشل قاعدة إلزام السائقين بتوقفين. ويبقى سباق موناكو الأكثر شهرة بين جولات موسم فورمولا 1، ولكن من غير المستحيل أن ينجح السائقون في تجاوز بعضهم البعض في الشوارع الضيقة بالإمارة الفرنسية. وقرر الاتحاد الدولي للسيارات إدخال قاعدة التوقفين الإلزامين هذا العام في محاولة لمساعدة السائقين، ولكن هذه التجربة لم تؤد إلى تغييرات كبيرة على ترتيب السائقين، بل خلقت بعض الحيل الاستراتيجية. من جانبه قال الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول: "قاعدة التوقفين لم تجد نفعا، ربما يحاولون تجربة أربعة توقفات في 2026". ووسط الجدل المثار حول مقترحات إضفاء إثارة على السباق النهائي في موناكو، دعا راسل إلى إلغاء هذا السباق. وأضاف سائق مرسيدس: "من الواضح أن قاعدة التوقفين لم تكن ناجحة، وكل السائقين يعتبرون سباق التصفيات أكثر إثارة، فهل نقبل بعدم إقامة أي سباق وأن نكتفي بسباق التصفيات فقط؟". وأوضح ر "يقام سباق يوم السبت، وسباق آخر يوم الأحد، ويحصل صاحب الصدارة في التصفيات على بعض النقاط وكأس صغير". واستدرك "أما الفائز بسباق الأحد يحصل على نقاط أكثر، لأنه السباق الذي يفضله السائقون، وتستمع به الجماهير أكثر".