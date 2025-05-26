فارق النقاط بين البطل والوصيف.. إنجاز «سيتي» يصمد في وجه ليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

تُوج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 في نهاية أبريل الماضي، بعد فوزه على توتنهام بنتيجة 5-1 على أرضه، وأنهى فريق آرني سلوت الموسم متقدماً بـ 10 نقاط على أرسنال في صدارة الترتيب. إلى جانب معادلة مان يونايتد لرقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري الإنجليزي (20)، أنهى ليفربول الموسم بفارق 42 نقطة عن يونايتد، وهو أكبر فارق نقاط بين الفريقين في نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يبقى أكبر فارق في النقاط بين البطل والوصيف للدوري الإنجليزي، ما حققه مانشستر سيتي في (2017-18) حيث جاء الموسم الثاني لبيب جوارديولا في المسؤولية الفنية مميزاً في العديد من النواحي الأخرى، بعد أن سيطروا على مجريات الأمور طوال الموسم بتحقيقهم لعدد من الأرقام القياسية الجديدة منها أكبر عدد من النقاط (100)، والانتصارات (32)، والانتصارات خارج الأرض (16)، والأهداف (106)، والانتصارات المتتالية في الدوري (18)، في حين كان فارق أهدافهم (+79) أعلى أيضاً من أي فريق آخر من قبل. وبطبيعة الحال، علاوة على ذلك، فإن تقدمهم بـ 19 نقطة على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، جعل السباق على اللقب هو الأكثر من طرف واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي موسم (2019-20) وبعد عامين فقط، كاد ليفربول أن يحقق رقماً قياسياً جديداً، في النهاية، اكتفى بمعادلة رقم مانشستر يونايتد موسم 1999-2000 والذي فاز باللقب بفارق 18 نقطة عن أرسنال، وكان «الريدز» أنجح ناد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يونايتد تفوق عليه عندما فاز بلقبه التاسع عشر في موسم 2010-2011، ثم أضاف إليه لقبه العشرين في موسم 2012-2013، وانتظر ليفربول حتى موسم 2019-2020 ليفوز بلقبه التالي، وكان ذلك أول لقب له منذ انطلاق حقبة البريميرليج. وتظل نقاطهم الـ99 ثاني أعلى مجموع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنهى الفريق الموسم متقدماً بفارق 18 نقطة على مان سيتي، وكان من الممكن أن يحقق نتائج أفضل لو لم يخسر أمام سيتي و أرسنال ويتعادل مع بيرنلي، بعد تأمين اللقب. أكبر فارق في النقاط بين بطل البريميرليج والوصيف 19 نقطة: مانشستر سيتي (2017-2018) 18 نقطة: مانشستر يونايتد (1999-2000) 18 نقطة: ليفربول (2019-2020) 12 نقطة: تشيلسي (2004-2005) 12 نقطة: مانشستر سيتي (2020-2021)