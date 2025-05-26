الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يبحث عن بديل «النمر»

خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
26 مايو 2025 12:45

فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يرفع سقف الطموحات باللقب التاسع
خورفكان يحصد درع دوري تحت 12 سنة «ج»

تتجه النية لدى إدارة نادي خورفكان لإنهاء التعاقد مع المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، وفتح ملف التفاوض مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، رغم التحسن الملحوظ في نتائج الفريق خلال الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، وجاء هذا القرار في إطار رغبة الإدارة بتجديد الدماء وإضفاء طابع مختلف على أسلوب اللعب، استعداداً لموسم أكثر تنافسية، على الرغم من نجاح النمر في تقديم مستويات إيجابية وتحقيق نتائج جيدة، أعادت الفريق إلى المنطقة الدافئة في جدول الترتيب. ويأتي هذا فيما بدأت إدارة خورفكان التحرك مبكراً لحسم ملف الأجانب، حيث أبدت رغبة قوية في الإبقاء على المهاجم المغربي طارق تيسودالي، الذي انضم في الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق، بتسجيله عدة أهداف حاسمة أسهمت في نتائج الفريق الإيجابية.التحركات الحالية تعكس طموح خورفكان في بناء فريق متكامل قادر على الذهاب بعيداً في الموسم المقبل، وسط تطلعات جماهيرية لموسم أكثر استقراراً وتألقاً.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عبدالمجيد النمر
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©