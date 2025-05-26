خورفكان يبحث عن بديل «النمر»

فيصل النقبي (خورفكان)

تتجه النية لدى إدارة نادي خورفكان لإنهاء التعاقد مع المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، وفتح ملف التفاوض مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، رغم التحسن الملحوظ في نتائج الفريق خلال الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، وجاء هذا القرار في إطار رغبة الإدارة بتجديد الدماء وإضفاء طابع مختلف على أسلوب اللعب، استعداداً لموسم أكثر تنافسية، على الرغم من نجاح النمر في تقديم مستويات إيجابية وتحقيق نتائج جيدة، أعادت الفريق إلى المنطقة الدافئة في جدول الترتيب. ويأتي هذا فيما بدأت إدارة خورفكان التحرك مبكراً لحسم ملف الأجانب، حيث أبدت رغبة قوية في الإبقاء على المهاجم المغربي طارق تيسودالي، الذي انضم في الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق، بتسجيله عدة أهداف حاسمة أسهمت في نتائج الفريق الإيجابية.التحركات الحالية تعكس طموح خورفكان في بناء فريق متكامل قادر على الذهاب بعيداً في الموسم المقبل، وسط تطلعات جماهيرية لموسم أكثر استقراراً وتألقاً.