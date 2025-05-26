نيكس يخطف فوزاً صعباً من بيسرز في نهائي السلة الأميركي

نيويورك (د ب أ)

حقق فريق نيويورك نيكس فوزاً صعباً على إنديانا بيسرز بنتيجة 106 / 100، في المباراة الثالثة ضمن سلسلة نهائيات دوري السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه". وفشل بيسرز في الحفاظ على تفوقه بفارق 20 نقطة، وفرط في فوز ثالث على التوالي، ليحقق نيكس فوزه الأول ويقلص الفارق إلى 1 / 2 في سلسلة نهائيات المنطقة الشرقية. وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء غد الثلاثاء. وتألق في صفوف نيويورك نيكس، لاعبه كارل أنتوني تاونز الذي سجل 20 نقطة من أصل 24 له في الربع الرابع والأخير من المباراة، وأضاف زميله جالين برونسون 23 نقطة. في المقابل، تصدر تايريس هاليبرتون قائمة هدافي بيسرز بتسجيله 20 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، وأضاف زميله مايلز تيرنر 19 نقطة مقابل 17 نقطة لباسكال سياكام.