روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات

روما (رويترز)

قال كريستيان بومر، المدير الرياضي لفريق رد بول-بورا-هانزجروهه، إن بريموش روجليتش، المرشح الأبرز للفوز، قد ينسحب من سباق إيطاليا للدراجات بعد معاناته من إصابات تعرض لها بسبب عدة حوادث.وتلقت آمال المتسابق السلوفيني في الفوز باللقب ضربة قوية بعد تعرضه لحادث يوم السبت الماضي، وهو الثالث له في أسبوع، مما جعل الفائز باللقب عام 2023 يعاني في الصعود الأخير إلى أسياجو خلال المرحلة 15 أمس. وأنهى المتسابق السلوفيني (35 عاماً) المرحلة بفارق أكثر من دقيقة واحدة خلف مجموعة المقدمة (مجموعة القميص الوردي)، ويحتل حالياً المركز العاشر بفارق أربع دقائق تقريباً، خلف إسحاق ديل تورو، الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام قبل الأسبوع الأخير. وقال بومر لمنصة سيكلينج الصوتية: «لم يعد هناك جدوى من إخفاء حقيقة أن روجليتش ليس بصحة جيدة وأنه يتألم. حاولنا التخفيف من وطأة الأمر قليلاً ونجحنا في ذلك حتى اليوم، لكننا رأينا الحقيقة. «عندما يتألم، إذن تأتي الصحة في المقام الأول، وهذا ما يمثله فريق رد بول-بورا-هانزجروهه. قرار انسحاب متسابق من سباق ليس قراري، توجد قواعد واضحة في الفريق، مفادها أن الفريق الطبي يتخذ القرار مع المتسابق».