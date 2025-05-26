الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات

روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
26 مايو 2025 11:41

روما (رويترز)

قال كريستيان بومر، المدير الرياضي لفريق رد بول-بورا-هانزجروهه، إن بريموش روجليتش، المرشح الأبرز للفوز، قد ينسحب من سباق إيطاليا للدراجات بعد معاناته من إصابات تعرض لها بسبب عدة حوادث.وتلقت آمال المتسابق السلوفيني في الفوز باللقب ضربة قوية بعد تعرضه لحادث يوم السبت الماضي، وهو الثالث له في أسبوع، مما جعل الفائز باللقب عام 2023 يعاني في الصعود الأخير إلى أسياجو خلال المرحلة 15 أمس. وأنهى المتسابق السلوفيني (35 عاماً) المرحلة بفارق أكثر من دقيقة واحدة خلف مجموعة المقدمة (مجموعة القميص الوردي)، ويحتل حالياً المركز العاشر بفارق أربع دقائق تقريباً، خلف إسحاق ديل تورو، الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام قبل الأسبوع الأخير. وقال بومر لمنصة سيكلينج الصوتية: «لم يعد هناك جدوى من إخفاء حقيقة أن روجليتش ليس بصحة جيدة وأنه يتألم. حاولنا التخفيف من وطأة الأمر قليلاً ونجحنا في ذلك حتى اليوم، لكننا رأينا الحقيقة. «عندما يتألم، إذن تأتي الصحة في المقام الأول، وهذا ما يمثله فريق رد بول-بورا-هانزجروهه. قرار انسحاب متسابق من سباق ليس قراري، توجد قواعد واضحة في الفريق، مفادها أن الفريق الطبي يتخذ القرار مع المتسابق».

بريموز روجليتش
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©