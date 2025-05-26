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الرياضة

«دباوي» يحصد فوزه رقم 300 في سباقات ستيكس

«دباوي» يحصد فوزه رقم 300 في سباقات ستيكس
26 مايو 2025 14:15

عصام السيد (أبوظبي)

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أهدت الفرس «ماركسمان كوين» الفحل «دباوي»، فوزه رقم 300 في سباقات ستيكس حين فازت بسباق كيرتانا ستيكس الذي تبلغ قيمة جائزته 219.665 دولاراً أميركياً، على مضمار تشرشل داونز، مسجلةً زمناً قياسياً قدره 2:26.74 دقيقة لمسافة ميل ونصف ميل على أرضية عشبية صلبة بقيادة فرانكي ديتوري. وأثبت «دباوي» الذي وُلد في 7 فبراير 2002، أنه حصان سباق أصيل متقاعد كأب من الطراز الأول. يذكر أن «دباوي» حصان بنيّ اللون من دون علامات بيضاء، وهو من الأمهار القليلة من نسل الأسطورة «دبي ميلينيوم»، و«زمردة»، التي تعد فرس سباق من الطراز الأول، إذ فاز بسباقات «أوكس دي إيطاليا»، و«إي. بي. تايلور ستيكس»، و«بريميو ليديا تيسيو»، و«رويال ويب ستيكس». وشارك المهر في السباقات بألوان جودلفين الزرقاء، ودرّبه سعيد بن سرور، وشارك في جميع سباقاته باستثناء سباق وحيد بقيادة فرانكي ديتوري. ولم يُهزم «دباوي» وهو في الثانية من عمره وفاز بسباق للمبتدئات في مضمار جودوود لسباق الخيل في يونيو، وسباق سوبر لاتيف ستيكس من الفئة الثالثة في نيوماركت في يوليو، وسباق ناشيونال ستيكس من الفئة الأولى في كوراه في سبتمبر 2004.وفي العام التالي، بدأ كمرشح للفوز بسباق 2000 جينيز في نيوماركت، لكنه احتل المركز الخامس، وهزم «أوراتوريو» في سباق 2000 جينيز الأيرلندي، ثم تقدم في المسافة ليحتل المركز الثالث خلف «موتيفاتور» في الديربي الإنجليزي. وعاد «دباوي» إلى سباق الميل ليفوز بسباق بري جاك لو ماروا الفرنسي في مضمار دوفيل لسباق الخيل في أغسطس، وأنهى مسيرته بالمركز الثاني في سباق الملكة إليزابيث الثانية في أسكوت بعد شهر. الجدير بالذكر، أن «دباوي»، البالغ من العمر 23 عاماً، سيُعرض في مزرعة دارلي دالهام هول في إنجلترا مقابل 350,000 جنيه إسترليني في عام 2025، ومن بين فائزيه الـ 300 في سباقات ستيكس، 10 أبطال و192 فائزاً مصنفاً في جميع أنحاء العالم.

جودلفين
مضمار تشرشل داونز
سعيد بن سرور
الإيطالي فرانكي ديتوري
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