شباب الأهلي يُتوّج بطلاً لمسابقة دوري تحت 12 سنة «أ»

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة دوري تحت 12 سنة (أ) بعد فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي في العوير.

سجل أهداف شباب الأهلي، عارف العبيدلي، هاشم العوفي، محمد بن نبيل، فيما سجل هدف الوحدة، محمد عمر. وخلال مراسم التتويج، قام عبدالحكيم عبدالله بلهون عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق أشبال شباب الأهلي الميداليات الذهبية ودرع دوري تحت 12 سنة (أ).

حقق شباب الأهلي لقب المسابقة بصدارة الدوري بـ63 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الوحدة (ثانياً) برصيد 58 نقطة، وجاء العين (ثالثًا) بـ47 نقطة.

