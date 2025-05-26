الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يُتوّج بطلاً لمسابقة دوري تحت 12 سنة «أ»

شباب الأهلي يُتوّج بطلاً لمسابقة دوري تحت 12 سنة «أ»
26 مايو 2025 13:30

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة دوري تحت 12 سنة (أ) بعد فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي في العوير.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يرفع سقف الطموحات باللقب التاسع
منتخبنا يهزم الأرجنتين في مونديال كرة القدم المصغرة

سجل أهداف شباب الأهلي، عارف العبيدلي، هاشم العوفي، محمد بن نبيل، فيما سجل هدف الوحدة، محمد عمر. وخلال مراسم التتويج، قام عبدالحكيم عبدالله بلهون عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق أشبال شباب الأهلي الميداليات الذهبية ودرع دوري تحت 12 سنة (أ).

حقق شباب الأهلي لقب المسابقة بصدارة الدوري بـ63 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الوحدة (ثانياً) برصيد 58 نقطة، وجاء العين (ثالثًا) بـ47 نقطة.
 

أبطال دوري 12 سنة
دوري الأشبال
كرة القدم
شباب الأهلي
فريق الوحدة
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©