



دبي (الاتحاد)

تُوّج فريق شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 13 سنة (ب) للموسم 2024/2025 بعد فوزه على فريق جلف إف سي بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس، الأحد، على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي في النهدة.

سجل أهداف شباب الأهلي، يوسف السماوي (هدفين) راشد عباس، سلطان الحارثي، حمدان الحوسني، ويوسف حسين. شهد مراسم التتويج فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، وقام بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الميداليات الذهبية ودرع الدوري. حسم فريق شباب الأهلي درع الدوري بتصدره ترتيب جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن البطائح (55 نقطة) الذي خسر أمام فريق النصر بهدفين لهدف، بينما حلّ فريق الوصل في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.