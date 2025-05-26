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الرياضة

ريال مدريد يحتفل بذكرى 24 عاماً على إنجاز برشلونة!

ريال مدريد يحتفل بذكرى 24 عاماً على إنجاز برشلونة!
26 مايو 2025 13:30

مراد المصري (أبوظبي)

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احتفل الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، بذكرى مرور 24 عاماً على تتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه، وتحديداً عام 2001، وذلك في إسقاط على غريمه التقليدي برشلونة، الذي احتفل هذا الموسم بالوصول إلى اللقب رقم 28 في «الليجا». ويتصدر ريال مدريد قائمة أكثر الفائزين بلقب الدوري الإسباني تاريخياً، بإجمالي 36 لقباً، آخرها الموسم الماضي، وهو ما يجعله يتفاخر بهذا النوع من الفجوات الزمنية، إلا أن برشلونة قلص فارق الألقاب في القرن الحالي، الذي حقق خلاله اللقب 12 مرة، مقابل 9 مرات لمنافسه، مع تواصل المنافسة المحتدمة بينهما على كافة الجبهات.

ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
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