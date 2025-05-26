خورفكان يحصد درع دوري تحت 12 سنة «ج»





دبي (الاتحاد)

حصد فريق نادي خورفكان درع مسابقة دوري تحت 12 سنة (ج) بعد فوزه على فريق الرمس بخمسة أهداف لهدف في مباراة الجولة الأخيرة، التي جرت يوم أمس، الأحد، على الملعب الفرعي لنادي خورفكان.

سجل أهداف خورفكان ناصر أحمد (هدفين) وسعود وليد (هدفين) ومنصور بدر، بينما سجل هدف الرمس، نواف نبيل وتوّج فهد عبدالله الكسار عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق خورفكان بالميداليات الذهبية ودرع الدوري، بحضور مسؤولي النادي. اقتنص خورفكان صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع البطائح صاحب المركز الثاني وله نفس عدد النقاط، فيما حلّ دبا في المركز الثالث بـ56 نقطة.