«الكاراتيه» يعزز خطوات دمج أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

زار اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي يرافقه الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، في إطار جهوده لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم أصحاب الهمم رياضياً، حيث تم الاطلاع على أبرز برامج المركز وخدماته المتخصّصة في تأهيل أصحاب الهمم، وتم بحث آفاق التعاون المشترك وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تعزّز دمج أصحاب الهمم في رياضة الكاراتيه، لما لها من أثر في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم الحركية والاجتماعية تأكيداً على دورهم في المجتمع.أكد اللواء الرزوقي حرص الاتحاد على دعم فئة أصحاب الهمم ودمجهم في الرياضات الدفاعية، مشيداً بالدور الريادي الذي يقدمه مركز راشد في هذا المجال، ومؤكداً أهمية توحيد الجهود لخدمة أصحاب الهمم وتعزيز مفهوم الدمج الشامل عبر الرياضة. من جانبها، أعلنت مريم عثمان، المدير العام للمركز، عن تعاون مرتقب يتمثل في تنظيم اليوم الرياضي لأصحاب الهمم يوم 14 يونيو المقبل، بنادي شباب الأهلي.