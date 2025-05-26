الفيفا: قرعة متوازنة لمنتخب الإمارات في «كأس العالم تحت 17»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

وصف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مجموعة منتخب الإمارات في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025» بـ«المتوازنة»، حيث تضم إلى جانب «أبيض الناشئين» كلاً من السنغال، كرواتيا، وكوستاريكا.

ويفتتح «أبيض الناشئين» مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا 3 نوفمبر، قبل أن يلتقي كرواتيا في الجولة الثانية 6 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال 9 نوفمبر.

وتُقام النسخة الموسعة من البطولة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة. ويتأهل إلى دور الـ32 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتشهد البطولة 104 مباريات تُقام على مدى 25 يوماً، في نسخة تاريخية تُنظم للمرة الأولى بهذا النظام الجديد، وتستضيفها قطر لخمسة أعوام متتالية حتى 2029.

ويمثل تأهل «أبيض الناشئين» إلى «قطر 2025» الظهور الرابع في تاريخ مشاركات الإمارات بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد مشاركاته في إيطاليا 1991 (الخروج من الدور الأول)، نيجيريا 2009 (بلوغ دور الـ16)، والإمارات 2013 (الخروج من الدور الأول).

في المقابل، يخوض منتخب السنغال ثالث مشاركاته في النهائيات بعد نسختي 2019 و2023، فيما سجل منتخب كرواتيا حضوره في ثلاث نسخ سابقة أعوام 2001,2013، و2015. أما منتخب كوستاريكا، فيُعد من أكثر المنتخبات خبرة في هذه الفئة، بمشاركته في 10 نسخ أعوام: 1985,1995,1997,2001,2003,2005,2007,2009,2015، و2017.