النرويجي ريتان إلى «التوب 10» في السباق إلى دبي

دبي (الاتحاد)

تقدم اللاعب النرويجي كريستوفر ريتان إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي للسباق إلى دبي، ضمن جولة دي بي ورلد، بعد فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة، التي اختتمت أمس في ملعب نادي رينكفين الدولي للجولف بأنتويرب. وحصد ريتان «27 عاماً»، اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد، في مشاركته بالبطولة رقم 69 في الجولة العالمية، بعدما تألق في اليوم الرابع والختامي، مسجلاً 10 ضربات تحت المعدل، وهو الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في جولة واحد في تاريخ البطولة. وتساوى ريتان في نهاية المنافسات مع الاسكتلندي إيوان فيرجسون والهولندي داريوس فان دريل، برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليتحكم الثلاثي إلى الجولات الفاصلة التي تفوق فيها النرويجي بفارق ضربة واحدة عن منافسيه. وكسب ريتان 585 نقطة بفضل هذا اللقب، ليتقدم 27 مركزاً ويحتل المركز العاشر، مقتحماً قائمة العشر الأوائل «التوب 10» في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1072 نقطة. ويتمسك الإيرلندي الشمالي روري ماكروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، بصدارة الترتيب هذا الموسم أيضاً، بإجمالي 2,086 نقطة، ويليه الإنجليزي لوري كانتر برصيد 1507 نقاط، وبالمركز الثالث الإنجليزي تيريل هاتون، الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هذا الموسم، برصيد 1497 نقطة. يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات. ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.