الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النرويجي ريتان إلى «التوب 10» في السباق إلى دبي

النرويجي ريتان إلى «التوب 10» في السباق إلى دبي
26 مايو 2025 13:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شيفلر يحصد اللقب الأميركي ويتقدم في «السباق إلى دبي»
الفرنسي كوفرا يقتحم قائمة «توب 10» في «السباق إلى دبي» للجولف

تقدم اللاعب النرويجي كريستوفر ريتان إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي للسباق إلى دبي، ضمن جولة دي بي ورلد، بعد فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة، التي اختتمت أمس في ملعب نادي رينكفين الدولي للجولف بأنتويرب. وحصد ريتان «27 عاماً»، اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد، في مشاركته بالبطولة رقم 69 في الجولة العالمية، بعدما تألق في اليوم الرابع والختامي، مسجلاً 10 ضربات تحت المعدل، وهو الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في جولة واحد في تاريخ البطولة. وتساوى ريتان في نهاية المنافسات مع الاسكتلندي إيوان فيرجسون والهولندي داريوس فان دريل، برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليتحكم الثلاثي إلى الجولات الفاصلة التي تفوق فيها النرويجي بفارق ضربة واحدة عن منافسيه. وكسب ريتان 585 نقطة بفضل هذا اللقب، ليتقدم 27 مركزاً ويحتل المركز العاشر، مقتحماً قائمة العشر الأوائل «التوب 10» في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1072 نقطة. ويتمسك الإيرلندي الشمالي روري ماكروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، بصدارة الترتيب هذا الموسم أيضاً، بإجمالي 2,086 نقطة، ويليه الإنجليزي لوري كانتر برصيد 1507 نقاط، وبالمركز الثالث الإنجليزي تيريل هاتون، الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هذا الموسم، برصيد 1497 نقطة. يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات. ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

السباق إلى دبي
روري ماكلروي
نادي ياس لينكسجولف أبوظبي
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©