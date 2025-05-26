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الرياضة

شباب الأهلي يُتوج بثنائية الموسم في كرة الطاولة

شباب الأهلي يُتوج بثنائية الموسم في كرة الطاولة
26 مايو 2025 15:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 
تُوِّج شباب الأهلي بطلاً لكأس الإمارات لكرة الطاولة، بعد فوزه المستحق على منافسه النصر 3-0 في النهائي المثير الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في ختام منافسات الرجال لموسم 2024-2025.
وضمّت قائمة «فرسان الطاولة» في النهائي كلاً من: فيصل أحمد، إبراهيم أحمد، صلاح الدين عبدالحميد، عبدالله البلوشي، وجاسم لنجاوي، فيما مثّل «العميد» كل من: عيسى البلوشي، علي الحواي، عبدالله الحواي، ويوسف الحواي.
وشهدت مراسم التتويج حضور فيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، الذي قام بتكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات.
ومثّل الفوز بلقب كأس الإمارات ثاني ألقاب فريق الرجال في نادي شباب الأهلي هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب دوري الرجال، والذي حُسم قبل جولة من نهايته، عقب فوزه على النصر 4-3، فيما تغلب الشارقة على الوصل 4-0 في الجولة الأخيرة.
وجاء النصر وصيفاً في البطولتين، فيما حلّ الشارقة ثالثاً، والوصل في المركز الرابع.

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