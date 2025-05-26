الهولندي جيري يُتوَّج بلقب «دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج»





الشارقة (الاتحاد)

شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، حفل ختام النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة. وفاز الهولندي أنيش جيري لقب بطولة الأساتذة، بعد أن انفرد بصدارة الترتيب برصيد 7 نقاط عقب الجولة التاسعة، ليصبح أول لاعب أوروبي يفوز بلقب البطولة منذ انطلاقها. وجاء الصربي ألكسندر إندجيتش في المركز الثاني برصيد 6.5 نقطة، متساوياً مع الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف، المصنّف الأول في البطولة، والذي نال الميدالية البرونزية، كما تم تكريم أصحاب المراكز الأولى في بطولتَي الأساتذة الثانية والثالثة. وحضر حفل الختام وتوزيع الجوائز، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الرياضية.وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن البطولة تعكس المكانة المتقدمة، التي حققتها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، لاسيما في رياضة الشطرنج، التي تجمع بين الفكر والتخطيط والموهبة. وقال معاليه: «نجحت هذه البطولة في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تستقطب نخبة من أبطال العالم، وتفتح المجال أمام المواهب الصاعدة لاكتساب الخبرات، والتعرّف على أساليب لعب متنوعة لتطوير مستواهم الفني». وأشار إلى أن الإقبال الكبير والتنظيم المتميز، يعكسان التزام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي بدعم مسيرة اللعبة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز دولي لرياضة الشطرنج، مؤكداً أن وزارة الرياضة تضع دعم مثل هذه المبادرات النوعية ضمن أولوياتها، بما يُسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على التميز دولياً. فيما رفع الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، ورعايته الكريمة للبطولة، موجّهاً الشكر أيضاً إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على حضوره، وإلى عيسى هلال الحزامي وتريم مطر تريم على دعمهما المتواصل للأندية.