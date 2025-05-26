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الرياضة

تجربة روما القصيرة تدفع هوميلز نحو الاعتزال

تجربة روما القصيرة تدفع هوميلز نحو الاعتزال
26 مايو 2025 13:46

روما (د ب أ)

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شارك ماتس هوميلز الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب ألمانيا عام 2014 بديلاً في الدقيقة 90 مع فريقه روما، ليشارك في ثلاث دقائق ليودع الملاعب قبل اعتزاله. وفاز روما على تورينو 2 / صفر أمس الأحد، لينهي مشواره في الدوري الإيطالي محتلاً المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، وذلك بعد نتائج مميزة في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب كلاوديو رانييري أيقونة النادي. وانتزع يوفنتوس المقعد الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا من الفريق العاصمي. وسيرحل رانييري أيضاً عن روما، ولم تتضح بعد وجهته القادمة. وتلقى رانييري 73 عاماً، وهوميلز 36 عاماً، وداعاً خاصاً في آخر مباراة لروما على أرضه أمام ميلان في 18 مايو الماضي، والتي انتهت أيضاً بفوز روما. وألقى زملاء هوميلز في روما اللاعب الألماني المخضرم في الهواء سبع مرات، أمس الأحد، وتمنوا له التوفيق. انضم هوميلز إلى روما في سبتمبر، ليخوض آخر تجربة خارج بلاده لمدة موسم بعد أن ساعد دورتموند في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2024، حيث خسر أمام ريال مدريد. وفاز المدافع المخضرم بالدوري الألماني 5 مرات، وشارك في 78 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا، وساهم في تتويجه بكأس العالم في البرازيل. وكان هوميلز بديلاً لفترات طويلة في روما تحت قيادة رانييري الذي ألمح إلى أنه يعرف هوية المدرب الجديد للفريق وسط تكهنات بالتعاقد مع يورجن كلوب، لكن وكيل المدرب الألماني والنادي الإيطالي نفيا هذه الأنباء.

ماتس هوميلز
روما
بروسيا دورتموند
دوري أبطال أوروبا
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