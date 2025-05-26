تن هاج بديلاً لـ«ألونسو» في باير ليفركوزن





برلين (أ ف ب)

عُيّن الهولندي إريك تن هاج مدرباً جديداً لباير ليفركوزن الألماني حتى يونيو 2027، خلفاً للإسباني شابي ألونسو المنتقل لتدريب ريال مدريد، كما أعلن النادي الألماني.وسيتسلم تن هاج الذي كان مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وقاده إلى إحراز كأس الرابطة عام 2023 وكأس إنجلترا عام 2024، قبل أن يقال من منصبه في نوفمبر الماضي، مهامه رسمياً مع بطل ألمانيا لموسم 2024، في الأول من يوليو. ويتعين على تن هاج «55 عاماً» إعادة بناء الفريق في ظل رحيل ثلاثة من أعمدته، إذ انتهى عقد مدافعه جوناثان تاه المرشح انتقاله إلى بايرن ميونيخ، في حين ذكرت تقارير أن نجمه فلوريان فيرتس والجناح الهولندي ييريمي فريمبونغ سينتقلان إلى ليفربول بطل الدوري الانجليزي. وبنى تن هاج شهرته على رأس الجهاز الفني لأياكس أمستردام بين عامي 2018 و2022 «أحرز الدوري الهولندي ثلاث مرات وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال»، قبل أن يتعاقد معه مانشستر يونايتد. لم يقدم «الشياطين الحمر» مستوى جيدا في الدوري الإنجليزي لكن تن هاج نجح فيإحراز كأس الرابطة في موسمه الأول وكأس إنجلترا في موسمه الثاني، قبل أن يقال من منصبه مطلع الموسم الماضي ويُعيّن بدلاً عنه البرتغالي روبين أموريم. وقال المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس «بوجود إريك تن هاج، نحن نعتمد على مدرب يتمتع بالخبرة وحقق نجاحات رياضية مبهرة». واأضاف «فوزه بستة ألقاب مع أياكس أمستردام كان استثنائياً وقد هيمن هو وأياكس على كرة القدم الهولندية بلا منازع بين عامي 2018 و2022. ومع نجاحاته اللاحقة مع مانشستر يونايتد، في ظل ظروف صعبة أحيانا، أثبت إريك جدارته كمدرب». وتابع «تتوافق أفكارنا حول كرة القدم، ونسعى لتحقيق أعلى الأهداف في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا». في المقابل، قال تن هاج «باير ليفركوزن من أفضل الأندية في ألمانيا، وينتمي أيضا إلى نخبة الأندية الأوروبية. يوفر النادي ظروفًا ممتازة، وقد أثارت المناقشات مع الإدارة إعجابي بشدة». وختم «جئتُ إلى ليفركوزن لأؤكد الطموحات التي نمت في السنوات الأخيرة. إنها مهمة مثيرة أن نبني معاً فريقاً طموحاً ونطوره في هذه المرحلة من التغيير».