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دوري أمم أوروبا يدخل دائرة التعديلات

دوري أمم أوروبا يدخل دائرة التعديلات
26 مايو 2025 14:13

برلين (د ب أ)

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ألمح ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إلى إجراء تعديلات على بطولة دوري الأمم. وقال السلوفيني تشيفرين لمجلة كيكر: «لدينا أفكار جديدة ولكن من السابق لأوانه الكشف عنها، وأؤكد أنه لن تكون هناك مباريات إضافية، ولكن هناك ما سيجعلها أكثر إثارة». وسئل عن إمكانية إقامة البطولة بركلات الترجيح، أجاب السلوفيني البالغ من العمر 57 عاماً، «ستكون أكثر إثارة». واستحدث يويفا بطولة دوري الأمم لتجنب المباريات الودية عديمة الجدوى، لكن العديد من النقاد واللاعبين والجماهير انتقدوا ضغط أجندة البطولات بشكل أكثر من اللازم. ويلتقي منتخب ألمانيا ضد البرتغال في ميونيخ يوم 4 يونيو، بينما يلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا في شتوتجارت في اليوم التالي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي، بينما يقام نهائي البطولة يوم 8 من الشهر نفسه في عاصمة بافاريا. وقال تشيفرين: «سنتابع في الدور قبل النهائي أفضل أربعة منتخبات كرة قدم في العالم وليس أوروبا فقط». في المقابل، تحفظ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حديثه عن بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي «فيفا»، وستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، وتنطلق منتصف الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية. وقال تشيفرين: «من الصعب الحديث عن بطولة لم تبدأ بعد، لكن المؤكد أنها تحظى بتأييد الأندية، خاصة الأندية الكبيرة». وأضاف: «من الصعب التكهن، لنرى ما سيحدث، لأن البطولة تأتي بعد نهاية موسم طويل، وتمتد 5 أسابيع، وبعدها سيبدأ الموسم الجديد». وأبدى تشيفرين سعادته بالتغيير على نظام بطولات الأندية الأوروبية هذا الموسم، التي انطلقت بنظام الدوري بدلاً من مراحل المجموعات قبل الأدوار الإقصائية. وأنهى باريس سان جيرمان مرحلة الدوري في المركز 15، لكنه أطاح ليفربول الإنجليزي متصدر الترتيب في دور الـ 16، وسيخوض الفريق الفرنسي المباراة النهائية ضد إنتر ميلان الإيطالي، رابع الترتيب في مرحلة الدوري. وقال تشيفرين: «لا يمكن ضمان أي نجاح بنسبة 100%، ولكن حققنا نجاحاً فاق توقعاتنا»، مشيراً في الوقت ذاته إلى تأهل فريق سيلجي السلوفيني لدور الثمانية في بطولة دوري المؤتمر. وأتم: «النظام الجديد يمنح الأندية الصغيرة فرصاً أكبر».

ألكسندر تشيفرين
دوري الأمم الأوروبية
دوري أبطال أوروبا
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