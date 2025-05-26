حسين رحيمي: جئت إلى العين بقلب محب.. وطموح محارب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع هداف الدوري المغربي، حسين رحيمي «23 سنة»، لمدة أربعة مواسم حتى 2029، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي، ليستهل مشواره في الدفاع عن شعار «الزعيم»، إلى جانب زملائه بالفريق، بداية من كأس العالم للأندية 2025.

وعبر حسين رحيمي، المنضم حديثاً، عن مشاعر غامرة بالفخر، مؤكداً أن انتقاله إلى نادي العين لم يكن قراراً عابراً، بل خطوة راسخة اتخذها من منطلق إيمانه العميق بمكانة هذا النادي العريق، الذي تجاوزت إنجازاته حدود القارات، وكان له حضور مشرف في كافة المحافل.

وقال رحيمي في أول تصريح له بعد انضمامه رسمياً إلى العين: «اخترت العين بقلبي قبل عقلي، لأنه ناد كبير بتاريخه، إنجازاته، بجماهيره، بهويته الراسخة، وآخر إنجاز آسيوي حققه الزعيم عن جدارة واستحقاق، وجئت لأكون جزءاً من القصة، لنصنع معاً فصلاً جديداً من المجد تحت راية زعيم آسيا».

وتحدث اللاعب عن تفاصيل انضمامه، قائلاً: «المفاوضات سارت في أجواء إيجابية تعكس احترافية الإدارة، ومنذ اللحظة الأولى شعرت أنني قريب من البيت العيناوي، ولم أتردد على الإطلاق، واتخذت قراري عن قناعة بأن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسيرتي الكروية».

وحرص رحيمي على توجيه رسالة وفاء إلى ناديه السابق، قائلاً: «لن أنسى فضل زملائي بالرجاء البيضاوي، النادي الذي كان سنداً لي في محطات التحدي، لكنني اليوم، أفتح صفحة جديدة مع العين، برغبة كبيرة في رد التقدير لكل من منحني هذه الفرصة، وعلى رأسهم مجلس الإدارة الذي وضع ثقته في شخصي، وجماهير العين التي استقبلتني برحابة صدر وتشجيع كبير».

وتابع: «الشعور بالانتماء بدأ منذ لحظة التوقيع، ولم أشعر بالغربة أبداً، واستشرت عائلتي التي هي عيناوية بالتأكيد، فباركوا الخطوة ودعموني، لأنهم يؤمنون كما أؤمن، أن الانضمام إلى العين ليس مجرد انتقال لنادي كرة قدم، بل انتماء لكيان يحمل إرثاً»

وعن وجود شقيقه سفيان رحيمي إلى جانبه بالفريق، قال: «اللعب إلى جانب أخي سفيان له طعم خاص، هو صديق وأخ وسند، ووجوده يمنحني دافعاً مضاعفاً داخل وخارج الملعب».

وأضاف: «إن حلم الطفولة هو المشاركة في كأس العالم، والآن أنا على أعتاب تحقيق هذا الحلم بقميص العين، وسأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر الثقة والمسؤولية»، وفي ختام حديثه، وجّه حسين رسالة خاصة إلى جماهير العين، قائلاً: «أعدكم بأن أظهر روح القتال من أجل الشعار الذي أرتديه في كل مباراة، وطموحاتي كبيرة، والأهداف محددة وواضحة بالنسبة لي، وأعرف جيداً أن اعتلاء منصات التتويج وحصد الألقاب في كل موسم، هو هدف هذا النادي الكبير، وأسأل الله أن نفرح معاً بالبطولات».