سقوط من الطابق 68 في «رولان جاروس»

فرنسا (د ب أ)

فجّرت الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو مفاجأة مدوية بإقصاء الأميركية إيما نافارو المصنّفة التاسعة عالمياً من الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، اليوم الاثنين.

احتاجت مانيرو المصنّفة 68 عالمياً إلى 55 دقيقة فقط للتفوق على إيما نافارو بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/ صفر و6/ 1 ضمن منافسات فردي السيدات بالبطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وبصعوبة بالغة فازت الكازاخية إلينا ريباكينا على الأرجنتينية جوليا رييرا، بعد مباراة استمرت ثلاث مجموعات، وحسمتها لصالحها بنتيجة 6/ 1 و4/ 6 و6/ 4، وستلعب ريباكينا المصنّفة 11 عالمياً في الدور الثاني ضد الأميركية إيفا يوفيتش، يوم الأربعاء المقبل.

وصعد للدور الثاني أيضاً كل من الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بالفوز على البلغارية فيكتوريا توموفا بنتيجة 7/ 5 و6/ 1، والأوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا بالفوز على الألمانية تمارا كورباتش بنتيجة 2/ 6 و6/ 1 و6/ 4.