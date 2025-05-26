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الرياضة

سقوط من الطابق 68 في «رولان جاروس»

سقوط من الطابق 68 في «رولان جاروس»
26 مايو 2025 15:42

فرنسا (د ب أ)
فجّرت الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو مفاجأة مدوية بإقصاء الأميركية إيما نافارو المصنّفة التاسعة عالمياً من الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، اليوم الاثنين.

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احتاجت مانيرو المصنّفة 68 عالمياً إلى 55 دقيقة فقط للتفوق على إيما نافارو بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/ صفر و6/ 1 ضمن منافسات فردي السيدات بالبطولة المقامة على الملاعب الرملية.
وبصعوبة بالغة فازت الكازاخية إلينا ريباكينا على الأرجنتينية جوليا رييرا، بعد مباراة استمرت ثلاث مجموعات، وحسمتها لصالحها بنتيجة 6/ 1 و4/ 6 و6/ 4، وستلعب ريباكينا المصنّفة 11 عالمياً في الدور الثاني ضد الأميركية إيفا يوفيتش، يوم الأربعاء المقبل.
وصعد للدور الثاني أيضاً كل من الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بالفوز على البلغارية فيكتوريا توموفا بنتيجة 7/ 5 و6/ 1، والأوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا بالفوز على الألمانية تمارا كورباتش بنتيجة 2/ 6 و6/ 1 و6/ 4.

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