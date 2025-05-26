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الرياضة

اختتام بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة

اختتام بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة
26 مايو 2025 15:59

 

أبوظبي (وام)
اختتمت منافسات بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة، التي أقيمت في مقر الأكاديمية بمشاركة 85 لاعبة من مختلف أنحاء الدولة، وتم تتويج الفائزات.

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أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.
نالت المركز الأول لفئة المواطنات اللاعبة غدير الظاهري، وجاءت بالمركز الثاني اللاعبة فطيم الظهوري، والمركز الثالث اللاعبة سميرة البلوشي، فيما نالت موزة العليلي جائزة أفضل ضاربة. وفي فئة المقيمات نالت المركز الأول براكرتي بارت، والثاني نوراني راتو، والثالث ماروميتا، فيما نالت جائزة أفضل ضاربة اللاعبة زهرة رحمة.
توجت اللاعبات الفائزات نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وناصر المري، الأمين العام للاتحاد، بحضور بشرى النجار، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. أقيمت البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، واتحاد الريشة الطائرة.

الريشة الطائرة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
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